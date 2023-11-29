Сын приближенного к Путину олигарха выиграл апелляцию против санкций ЕС

Сын российского олигарха Дмитрия Пумпянского Александр выиграл апелляцию против санкций, введенных Евросоюзом из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Суд ЕС, информирует Reuters.

В решении говорится о том, что Пумпянский должен быть исключен из санкционного списка. В то же время суд отклонил его иск о возмещении убытков.

Согласно решению, Совет ЕС признал, что с 9 марта 2022 года Пумпянский больше не является президентом и членом правления компании "Синара" и членом правления ТМК, что стало причиной внесения его в санкционный список.

Представитель суда заявил, что теперь Евросоюз имеет два месяца на обжалование решения в высшей инстанции Суда ЕС.

Производитель стальных труб ОАО "ТМК" является поставщиком российской энергетической компании "Газпром". Синара – российский инвестиционный банк.

Евросоюз заявил, что обе компании поддерживают Кремль и российские государственные предприятия и получают выгоду от этого сотрудничества.

Ранее Суд ЕС отклонил жалобу российского олигарха Дмитрия Пумпянского и его жены Галины Пумпянской на санкции Евросоюза.

Сообщалось, что соучредитель инвестиционной компании LetterOne, российский миллиардер Герман Хан проиграл суд по обжалованию введенных санкций ЕС.

Напомним, в начале ноября еще один путинский олигарх Дмитрий Мазепин проиграл в Суде ЕС дело, в котором оспаривал санкции.