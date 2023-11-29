Франция предлагает ЕС санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан

Франция выступает за то, чтобы Евросоюз рассмотрел санкции против израильских поселенцев, которые нападают на палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", на брифинге для прессы заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр, сообщает агентство Reuters.

По ее словам, не исключены никакие варианты, включая санкции Евросоюза в отношении лиц, которые прибегают к насилию на Западном берегу реки Иордан.

"Мы считаем, что международное сообщество должно сыграть свою роль в прекращении этих актов насилия, которые являются чрезвычайно дестабилизирующими для региона, а также вредят перспективам решения конфликта по принципу двух государств", – отметила Лежандр.

Французский дипломатический источник сообщил Reuters, что Париж поддерживает санкции ЕС, но дебаты по этому вопросу в блоке еще не начались.

Лежандр также заявила, что в Брюсселе продолжаются переговоры о введении санкций против командиров террористической группировки ХАМАС. Речь идет замораживание активов и запрет на въезд.

Также продолжается работа с европейскими и другими союзниками по сокращению финансирования ХАМАС, а также по борьбе с его пропагандой в соцсетях.

Данные ООН показывают, что ежедневные нападения израильских поселенцев более чем удвоились после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и последующей военной операции Еврейского государства против палестинского анклава в секторе Газа. В этом году в результате насилия погибло более 200 палестинцев, указывает Reuters.

Израиль контролирует Западный берег реки Иордан с 1967 года после победы в Шестидневной войне, которую против него развязали арабские страны.

С тех пор израильские поселения в этой зоне постоянно расширяются. Палестинцы видят Западный берег как часть будущего независимого государства, включающего также сектор Газа и Восточный Иерусалим.

Ранее США призвали Израиль избегать значительного перемещения гражданского населения во время любого наземного наступления на юге Газы.

Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен вернется на этой неделе на Ближний Восток, поскольку Соединенные Штаты надеются найти способ продлить режим прекращения огня в Газе и освободить больше заложников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне призвал к продолжению временного прекращения огня в секторе Газы, где Израиль ведет военную операцию против террористической группировки ХАМАС.

Ранее правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС об освобождении заложников в обмен на прекращение огня.