Сейм Польщі прогнозовано розпустив склад комісії з "розслідування впливу РФ"

Польський Сейм у середу ввечері звільнив членів державної комісії з "розслідування російського впливу на внутрішню безпеку Республіки Польща", які в останній день роботи оголосили негативну рекомендацію лідеру опозиції Дональду Туску.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Із комісії з розслідування впливу РФ звільнили всіх дев’ятьох членів, зокрема голову Славоміра Ценкевича.

Цей склад комісії польський Сейм затвердив 31 серпня, на останньому засіданні дев'ятого Сейму. Усіх кандидатів висунула партія "Право і справедливість", опозиція не представила своїх кандидатів і бойкотувала голосування.

Нагадаємо, комісія, яка була офіційно створена наприкінці серпня, мала аналізувати офіційні документи, випадки передання інформації третім особам, ухвалення "шкідливих рішень" тощо у період з 2007 по 2022 рік.

Колегія комісарів Європейського Союзу вирішила розпочати провадження щодо порушення Польщею законодавства ЄС у зв'язку з цим законом. Венеційська комісія також розкритикувала ініціативу, вказавши на можливість зловживання з боку влади.

Кандидат у прем’єр-міністри Польщі від об’єднаної опозиції Дональд Туск раніше пообіцяв розпустити склад комісії.

Більше про комісію читайте в архівному матеріалі "ЄвроПравди".