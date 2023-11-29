Сейм Польши прогнозируемо распустил состав комиссии по "расследованию влияния РФ"

Польский Сейм в среду вечером уволил членов государственной комиссии по "расследованию российского влияния на внутреннюю безопасность Республики Польша", которые в последний день работы объявили отрицательную рекомендацию лидеру оппозиции Дональду Туску.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Из комиссии по расследованию влияния РФ уволили всех девять членов, в том числе председателя Славомира Ценкевича.

Этот состав комиссии польский Сейм утвердил 31 августа, на последнем заседании девятого Сейма. Всех кандидатов выдвинула партия "Право и справедливость", оппозиция не представила своих кандидатов и бойкотировала голосование.

Напомним, комиссия, которая была официально создана в конце августа, должна была анализировать официальные документы, случаи передачи информации третьим лицам, принятие "вредных решений" и т.д. в период с 2007 по 2022 год.

Коллегия комиссаров Европейского Союза решила начать производство о нарушении Польшей законодательства ЕС в связи с этим законом. Венецианская комиссия также раскритиковала инициативу, указав на возможность злоупотребления со стороны властей.

Кандидат в премьер-министры Польши от объединенной оппозиции Дональд Туск ранее пообещал распустить состав комиссии.

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