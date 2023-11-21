Туск обіцяє розпустити скандальну комісію з розслідування впливу РФ у Польщі

Кандидат у прем’єр-міністри Польщі від об’єднаної опозиції Дональд Туск у вівторок пообіцяв розпустити склад комісії Сейму з розслідування впливу Росії, яка викликала критику з боку противників влади та Євросоюзу.

Слова Туска на пресконференції у вівторок цитує агентство РАР, повідомляє "Європейська правда".

Польський політик заявив, що опозиція "наведе порядок у комісії, яку колись називали "лекс Туск", маючи на увазі, що її вважали спробою партії влади "Право і справедливість" заборонити йому обиратись на державні посади.

"Ми скасуємо склад цієї комісії у вівторок (28 листопада. – Ред.) на наступній частині першого засідання Сейму, а потім розглянемо майбутнє роботи цієї комісії", – оголосив Туск.

За оцінкою польського опозиціонера, комісія з розслідування російського впливу "грубо порушила конституційні права, зазнала емоцій і критики".

"Чому ми не скасовуємо цю комісію? Тому що для цього потрібен закон, і ви, напевно, поділяєте мою думку, що в деяких питаннях, і в цьому також, ми, напевно, не можемо надто розраховувати на ревну й співчутливу співпрацю президента", – так Туск пояснив, чому комісію не ліквідують узагалі.

Комісія, яка була офіційно створена наприкінці серпня, мала аналізувати офіційні документи, випадки передання інформації третім особам, ухвалення "шкідливих рішень" тощо у період з 2007 по 2022 рік.

Колегія комісарів Європейського Союзу вирішила розпочати провадження щодо порушення Польщею законодавства ЄС у зв'язку з цим законом. Венеційська комісія також розкритикувала ініціативу, вказавши на можливість зловживання з боку влади.

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