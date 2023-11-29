Боррель пояснив "користь" від участі Лаврова в зустрічі ОБСЄ: особисто почує критику

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що підтримує рішення Північної Македонії пустити російську делегацію на міністерську зустріч Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це він сказав на пресконференції з головою північномакедонського МЗС Дімітаром Ковачевським у Скоп’є, повідомляє "Європейська правда".

Боррель почав з того, що висловив розуміння "занепокоєнню деяких держав-учасниць" щодо рішення Північної Македонії дозволити міністру закордонних справ Росії Сергєю Лаврову взяти участь у міністерській зустрічі.

"Проте ваше рішення дозволити Лаврову брати участь у зустрічі відповідає нашій спільній меті – зберегти багатосторонність", – додав він.

Крім того, вважає топ-дипломат ЄС, голові російського МЗС "потрібно почути" від решти учасників, чому Москва опинилась в ізоляції після повномасштабного вторгнення в Україну.

"А потім він зможе повернутися до Кремля і доповісти господареві Кремля, що Європейський Союз і ОБСЄ залишаються єдиними в засудженні агресивної, протиправної поведінки Росії. Принаймні з цього погляду це буде корисно", – отак завершив пояснення Боррель.

У вівторок МЗС України оголосило про відмову міністра Кулеби від участі в зустрічі ОБСЄ через рішення організаторів запросити на зустріч главу МЗС РФ Сергєя Лаврова. Згодом глави МЗС країн Балтії, а також Польща приєдналися до бойкоту зустрічі ОБСЄ.

Деякі держави ухвалили інше рішення. Наприклад, влада Болгарії відкрила небо для літака з Лавровим.