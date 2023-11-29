Премьер Словакии встретится с послом РФ, потому что "не носит черно-белые очки"

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо объявил, что в четверг, 30 ноября, встретится с послом России Игорем Братчиковым и американским представителем Гаутамом Раной.

Об этом Фицо оговорился в видеообращении в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Я встречусь с американским и российским послами из уважения к каждому из них, потому что не ношу черно-белые очки и я отвергаю политику единого политического мнения", – сказал словацкий премьер.

Он не сообщил подробностей о встречах, но посольство РФ в Словакии подтвердило пропагандистскому агентству ТАСС, что у их шефа Братчика действительно запланирована встреча с Фицо.

После полномасштабного вторжения России в Украину с российскими послами в европейских странах если и виделись, то только министры иностранных дел – чтобы известить их о выслании шпионов под дипломатическим прикрытием или выразить протест.

Тем необычнее шаг Роберта Фицо, ранее повторявший российские нарративы о полномасштабном российском вторжении в Украину – например, о том, что это "замороженный конфликт".

Напомним, после назначения на должность премьера Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине. Он также выступает против санкций ЕС против России и хочет заблокировать вступление Украины в НАТО.

Словацкий премьер одновременно обещал не блокировать гуманитарную и при определенных условиях финансовую помощь Украине, а также частные поставки словацкого оружия.