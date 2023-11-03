41% німців вважають, що боротьба Ізраїлю проти ХАМАС зайшла надто далеко

Підтримка військових дій Ізраїлю проти ХАМАС лише незначно переважає в німецьких настроях.

Про це свідчать результати опитування Infratest Dimap для ARD і WELT, повідомляє "Європейська правда".

Військові дії Ізраїлю проти терористів ХАМАС, які 7 жовтня вбили понад 1400 ізраїльтян – багато з них у жорстокий спосіб – і, згідно з ізраїльською інформацією, викрали ще понад 240 осіб у секторі Газа, для багатьох німців є "жахливими"".

Відповідаючи на запитання про оцінку повітряних ударів Ізраїлю і використання наземних військ, 41% респондентів вважають, що військові дії Ізраїлю зайшли надто далеко. 35% заявили, що дії Ізраїлю були "адекватними". 8% вважають, що Ізраїль "не заходить достатньо далеко". Загалом, підтримка Ізраїлю переважає – але лише частково.

Соціологи також прямо запитали учасників опитування, як вони оцінюють боротьбу Ізраїлю з тероризмом, коли він зачіпає палестинське цивільне населення в секторі Газа. Більшість – 61% – вважають такий підхід "невиправданим". Чверть опитаних дотримуються протилежної думки.

Що стосується ненависті до євреїв у цій Німеччині, яка в даний час проявляється насамперед у вигляді антиізраїльських демонстрацій у багатьох німецьких містах, то в даний час існує вузька більшість у 52 відсотки, що антисемітизм поширюється в Німеччині. Це на сім пунктів менше, ніж в опитуванні Infratest Dimap у жовтні 2019 року, яке проводилося незабаром після спроби правоекстремістського масового вбивства євреїв у синагозі в Галле (земля Саксонія-Ангальт).

37% опитаних вважають, що ненависть до євреїв зараз не поширюється в Німеччині (плюс два пункти). Якщо говорити про прихильників партій, то у всіх, окрім прихильників Альтернативи для Німеччини, складається враження, що проблема антисемітизму в Німеччині загострюється.

Нагадаємо, віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав мусульманські об'єднання країни відмежуватися від антиізраїльських акцій та виступити проти антисемітизму.

Раніше міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер оголосила про те, що діяльність радикальної ісламської терористичної організації ХАМАС і палестинської мережі Samidoun заборонена в Німеччині.