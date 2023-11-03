41% немцев считают, что борьба Израиля против ХАМАС зашла слишком далеко

Поддержка военных действий Израиля против ХАМАС лишь незначительно преобладает в немецких настроениях.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Infratest Dimap для ARD и WELT, сообщает "Европейская правда".

Военные действия Израиля против террористов ХАМАС, которые 7 октября убили более 1400 израильтян – многие из них жестоким способом – и, согласно израильской информации, похитили еще более 240 человек в секторе Газа, для многих немцев являются "ужасными"".

Отвечая на вопрос об оценке воздушных ударов Израиля и использования наземных войск, 41% респондентов считают, что военные действия Израиля зашли слишком далеко. 35% заявили, что действия Израиля были "адекватными". 8% считают, что Израиль "не заходит достаточно далеко". В общем, поддержка Израиля преобладает – но лишь частично.

Социологи также прямо спросили участников опроса, как они оценивают борьбу Израиля с терроризмом, когда он затрагивает палестинское гражданское население в секторе Газа. Большинство – 61% – считают такой подход "неоправданным". Четверть опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Что касается ненависти к евреям в этой Германии, которая в настоящее время проявляется прежде всего в виде антиизраильских демонстраций во многих немецких городах, то в настоящее время существует узкое большинство в 52 процента, что антисемитизм распространяется в Германии. Это на семь пунктов меньше, чем в опросе Infratest Dimap в октябре 2019 года, который проводился вскоре после попытки правоэкстремистского массового убийства евреев в синагоге в Галле (земля Саксония-Анхальт).

37% опрошенных считают, что ненависть к евреям сейчас не распространяется в Германии (плюс два пункта). Если говорить о сторонниках партий, то у всех, кроме сторонников Альтернативы для Германии, складывается впечатление, что проблема антисемитизма в Германии обостряется.

Напомним, вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал мусульманские объединения страны отмежеваться от антиизраильских акций и выступить против антисемитизма.

Ранее министр внутренних дел Нэнси Фезер объявила о том, что деятельность радикальной исламской террористической организации ХАМАС и палестинской сети Samidoun запрещена в Германии.