У Франції повідомили, що подружжя з Молдови наносило зірки Давида на замовлення особи в Росії

Французька радіостанція Europe 1 повідомила, що подружжя з Молдови, заарештоване за те, що наносило зображення зірок Давида на стіну в 10-му окрузі Парижа, спонсорувала "особа в Росії".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Подружжя заарештували за "приниження гідності, посилене тим, що воно було скоєно на підставі походження чи релігії", заявили в прокуратурі.

За інформацією радіостанції, яка не деталізує своїх джерел, пару спонсорувала "особа в Росії".

Минулої п'ятниці 33-річного чоловіка і 28-річну жінку, уродженців Молдови, затримали та помістили під адміністративний арешт, повідомила прокуратура в середу.

Про них повідомив місцевий житель, який побачив, як чоловік і жінка "наносили блакитну зірку". Потім подружжя заявило, що "вчинило це правопорушення за наказом третьої сторони".

Зазначають, що пара нелегально перебувала на території Франції, тому на неї очікує депортація в Молдову.

Раніше у Парижі повідомили, що невідомі намалювали близько 60 зірок Давида на стінах будівель, поліція розшукує причетних.