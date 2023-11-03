Во Франции сообщили, что супруги из Молдовы наносили звезды Давида по заказу лица в России

Французская радиостанция Europe 1 сообщила, что супруги из Молдовы, арестованные за нанесение изображения звезд Давида на стену в 10-м округе Парижа, спонсировали "лицо в России".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Супруги арестовали за "унижение достоинства, усиленное тем, что они были совершены на основании происхождения или религии", заявили в прокуратуре.

По информации радиостанции, не детализирующей своих источников, пару спонсировало "лицо в России".

В прошлую пятницу 33-летнего мужчину и 28-летнюю женщину, уроженцев Молдовы, задержали и поместили под административный арест, сообщила прокуратура в среду.

О них сообщил местный житель, увидевший, как мужчина и женщина "наносили голубую звезду". Затем супруги заявили, что "совершили это правонарушение по приказу третьей стороны".

Отмечают, что пара нелегально находилась на территории Франции, поэтому ее ожидает депортация в Молдову.

Ранее в Париже сообщили, что неизвестные нарисовали около 60 звезд Давида на стенах построек, полиция разыскивает причастных.