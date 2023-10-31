У Парижі розслідують масову появу на стінах будівель зірок Давида

У Парижі в ніч на вівторок невідомі намалювали близько 60 зірок Давида на стінах будівель, поліція розшукує причетних.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

В ніч з 30 на 31 жовтня у 14-му окрузі Парижа на стінах багатьох житлових будинків і банків з’явилися зірки Давида, загалом близько 60.

Réveil de la honte ce matin dans @paris 14e.

Ceci n’est pas un tag. C’est une insulte à l’histoire, insulte à la démocratie, insulte à la République. Hier, le maire de @villesaintouen @karim_bouamrane condamnait les mêmes actes odieux dans ville. Paris doit se réveiller, vite. pic.twitter.com/VEMB2FtYc5 October 31, 2023

Прокуратура почала розслідування за фактом завдання шкоди майну, з обтяжувальною обставиною зв’язку із расою, етнічним походженням чи релігією.

Паризькі депутати мерії масово відреагували на інцидент, назвавши його обурливим і неприйнятним та відсилкою до подій перед і під час Другої світової війни.

У середині жовтня такі випадки зафіксували у Берліні.

Нагадаємо, також у вівторок поліція Парижа відкрила вогонь по жінці, яка погрожувала підірвати себе.

Крім того, останніми тижнями країну "лихоманить" від хвилі фальшивих замінувань.