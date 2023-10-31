Укр Рус Eng

У Парижі розслідують масову появу на стінах будівель зірок Давида

Вівторок, 31 жовтня 2023, 14:27

У Парижі в ніч на вівторок невідомі намалювали близько 60 зірок Давида на стінах будівель, поліція розшукує причетних. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

В ніч з 30 на 31 жовтня у 14-му окрузі Парижа на стінах багатьох житлових будинків і банків з’явилися зірки Давида, загалом близько 60. 

Прокуратура почала розслідування за фактом завдання шкоди майну, з обтяжувальною обставиною зв’язку із расою, етнічним походженням чи релігією. 

Паризькі депутати мерії масово відреагували на інцидент, назвавши його обурливим і неприйнятним та відсилкою до подій перед і під час Другої світової війни.  

У середині жовтня такі випадки зафіксували у Берліні. 

Нагадаємо, також у вівторок поліція Парижа відкрила вогонь по жінці, яка погрожувала підірвати себе.

Крім того, останніми тижнями країну "лихоманить" від хвилі фальшивих замінувань. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція інциденти