Італія, Словенія, Хорватія посилюють співпрацю щодо нелегальної міграції

Італія, Словенія і Хорватія домовилися про посилення співпраці у боротьбі з нелегальною міграцією після зустрічі трьох міністрів внутрішніх справ у Трієсті в четвер після відновлення прикордонних перевірок у жовтні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Три міністри – Маттео П'янтедозі, Боштьян Поклюкар і Давор Божинович – домовилися про спільне патрулювання кордонів, створення спільних центрів прийому іноземців і проведення регулярних тристоронніх міністерських зустрічей для обміну ключовою інформацією.

Словенія відновила поліцейські перевірки на кордонах з Хорватією та Угорщиною 21 жовтня, незважаючи на те, що всі три країни є членами Шенгенської зони ЄС.

Італія зробила те ж саме на кордоні зі Словенією. Італійський міністр П'янтедозі заявив, що прикордонний нагляд було відновлено на основі оцінки терористичної загрози.

"Це призвело до деяких заходів, які не були добре сприйняті ні в Хорватії, ні в Словенії, ні в Італії, але вони були необхідними на основі наших експертних аналізів, особливо після війни в Ізраїлі", – зазначив він.

Міністр внутрішніх справ Хорватії Божинович заявив, що питання безпеки "є ключовим інтересом для наших громадян. Наш обов'язок полягає в тому, щоб посилити її через спільну співпрацю, яка не має альтернативи. Жодна країна не може впоратися з цим самотужки".

Він зазначив, що численні мігранти зловживають інститутом притулку в Хорватії лише для того, щоб нелегально рухатися далі до Західної Європи.

Хорватія лежить на так званому Балканському маршруті, яким користуються багато мігрантів з Близького Сходу і Північної Африки, які прибувають до Греції з Туреччини, а потім подорожують через Балкани до ЄС.

Загреб повідомив про "безпрецедентну" кількість мігрантів, які перетнули кордон цього літа з сусідньої Боснії і Герцеговини, з якою Хорватія має довгий і важкопрохідний сухопутний кордон, який важко контролювати.

"Проблема полягає в маршруті, а не в Хорватії", – сказав П'янтедозі.

Нагадаємо, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція та Фінляндія продовжують боротьбу з нелегальною міграцією – на зустрічі в Копенгагені міністри відповідних країн домовилися про спільні депортаційні рейси та програми повернення.

Раніше уряд Німеччини підготував проєкт закону, що спрощує депортацію нелегальних мігрантів.