Италия, Словения, Хорватия усиливают сотрудничество по нелегальной миграции

Италия, Словения и Хорватия договорились об усилении сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией после встречи трех министров внутренних дел в Триесте в четверг после возобновления пограничных проверок в октябре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Три министра – Маттео Пьянтедози, Боштьян Поклюкар и Давор Божинович – договорились о совместном патрулировании границ, создании совместных центров приема иностранцев и проведении регулярных трехсторонних министерских встреч для обмена ключевой информацией.

Словения возобновила полицейские проверки на границах с Хорватией и Венгрией 21 октября, несмотря на то, что все три страны являются членами Шенгенской зоны ЕС.

Италия сделала то же самое на границе со Словенией. Итальянский министр Пьянтедози заявил, что пограничный надзор был восстановлен на основе оценки террористической угрозы.

"Это привело к некоторым мерам, которые не были хорошо восприняты ни в Хорватии, ни в Словении, ни в Италии, но они были необходимыми на основе наших экспертных анализов, особенно после войны в Израиле", – отметил он.

Министр внутренних дел Хорватии Божинович заявил, что вопрос безопасности "является ключевым интересом для наших граждан. Наша обязанность состоит в том, чтобы усилить ее через совместное сотрудничество, которое не имеет альтернативы. Ни одна страна не может справиться с этим в одиночку".

Он отметил, что многочисленные мигранты злоупотребляют институтом убежища в Хорватии только для того, чтобы нелегально двигаться дальше в Западную Европу.

Хорватия лежит на так называемом Балканском маршруте, которым пользуются многие мигранты с Ближнего Востока и Северной Африки, которые прибывают в Грецию из Турции, а затем путешествуют через Балканы в ЕС.

Загреб сообщил о "беспрецедентном" количестве мигрантов, пересекших границу этим летом из соседней Боснии и Герцеговины, с которой Хорватия имеет длинную и труднопроходимую сухопутную границу, которую трудно контролировать.

"Проблема заключается в маршруте, а не в Хорватии", – сказал Пьянтедози.

Напомним, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия продолжают борьбу с нелегальной миграцией – на встрече в Копенгагене министры соответствующих стран договорились о совместных депортационных рейсах и программах возвращения.

Ранее правительство Германии подготовило проект закона, упрощающего депортацию нелегальных мигрантов.