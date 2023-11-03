Кулеба: Близький Схід справді домінує в медіа, але підтримка України збережеться

Україна не відчуває зменшення міжнародної допомоги у боротьбі з Росією попри війну на Близькому Сході, однак увага медіа до українського питання справді знизилась, визнав глава МЗС Дмитро Кулеба.

Про це Кулеба сказав в ефірі німецького телеканалу ZDF під час візиту до Берліна, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, Київ отримав зобов’язання на всіх рівнях, що підтримка України триватиме попри війну між Ізраїлем і ХАМАС.

"Від Вашингтона та Берліна, від усіх столиць ми отримали повідомлення, що попри той факт, що Близький Схід наразі домінує в медіа, політично, як і раніше, пріоритет лежить в Україні", – сказав Кулеба.

Він підкреслив, що війни в Україні та на Близькому Сході мають великий вплив на увесь світ, на його добробут і стабільність. Водночас він визнав, що світові медіа змістили свій фокус з України на конфлікт у секторі Гази.

"Немає зменшення підтримки України, але увага медіа (до України. – Ред.) знизилась – це правда", – сказав Кулеба.

Президент США Джо Байден у своїй спеціальній промові в жовтні провів паралелі між останніми подіями в Ізраїлі та війною в Україні і закликав американців підтримувати допомогу Вашингтона обом країнам.

У НАТО запевнили, що Альянс має достатньо ресурсів, щоб підтримати Ізраїль і допомогти Україні.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що Брюссель продовжить підтримку України попри інші кризи у світі.