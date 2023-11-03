Кулеба: Ближний Восток действительно доминирует в медиа, но поддержка Украины сохранится

Украина не чувствует уменьшения международной помощи в борьбе с Россией, несмотря на войну на Ближнем Востоке, однако внимание медиа к украинскому вопросу действительно снизилось, признал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Об этом Кулеба сказал в эфире немецкого телеканала ZDF во время визита в Берлин, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, Киев получил обязательства на всех уровнях, что поддержка Украины будет продолжаться, несмотря на войну между Израилем и ХАМАС.

"От Вашингтона и Берлина, от всех столиц мы получили сообщение, что несмотря на тот факт, что Ближний Восток сейчас доминирует в медиа, политически, как и раньше, приоритет лежит в Украине", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что войны в Украине и на Ближнем Востоке имеют большое влияние на весь мир, на его благосостояние и стабильность. В то же время он признал, что мировые медиа сместили свой фокус с Украины на конфликт в секторе Газа.

"Нет уменьшения поддержки Украины, но внимание медиа (к Украине. – Ред.) снизилось – это правда", – сказал Кулеба.

Президент США Джо Байден в своей специальной речи в октябре провел параллели между последними событиями в Израиле и войной в Украине и призвал американцев поддерживать помощь Вашингтона обеим странам.

В НАТО заверили, что Альянс имеет достаточно ресурсов, чтобы поддержать Израиль и помочь Украине.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что Брюссель продолжит поддержку Украины, несмотря на другие кризисы в мире.