У Варшаві невідомий поранив мачете двох людей, його шукають

Польська поліція розшукує чоловіка, який поранив мачете щонайменше двох людей у варшавському районі Беляни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Невідомий чоловік вранці під'їхав на велосипеді до 44-річного чоловіка, який вигулював собаку. Він нібито запитав про винних у побитті дівчини. Потім він витягнув мачете, поранив співрозмовника в область шиї і поїхав геть.

Удар спричинив незначне поранення, яке не є небезпечним для життя чоловіка.

Через кілька десятків хвилин той самий нападник підійшов до іншого перехожого, попросив сигарету, а потім завдав йому удар в ліве плече і також поїхав геть.

Пошуки нападника тривають. У район стягнуті значні сили поліції. Мотиви нападника наразі не відомі.

Нагадаємо, 18 жовтня у польському місті Познань помер на операційному столі п'ятирічний хлопчик, який отримав поранення, коли на нього напав озброєний ножем чоловік.

13 жовтня 20-річний ісламіст родом з Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції.