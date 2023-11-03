У Варшаві невідомий поранив мачете двох людей, його шукають
Польська поліція розшукує чоловіка, який поранив мачете щонайменше двох людей у варшавському районі Беляни.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.
Невідомий чоловік вранці під'їхав на велосипеді до 44-річного чоловіка, який вигулював собаку. Він нібито запитав про винних у побитті дівчини. Потім він витягнув мачете, поранив співрозмовника в область шиї і поїхав геть.
Удар спричинив незначне поранення, яке не є небезпечним для життя чоловіка.
Через кілька десятків хвилин той самий нападник підійшов до іншого перехожого, попросив сигарету, а потім завдав йому удар в ліве плече і також поїхав геть.
Пошуки нападника тривають. У район стягнуті значні сили поліції. Мотиви нападника наразі не відомі.
Нагадаємо, 18 жовтня у польському місті Познань помер на операційному столі п'ятирічний хлопчик, який отримав поранення, коли на нього напав озброєний ножем чоловік.
13 жовтня 20-річний ісламіст родом з Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції.