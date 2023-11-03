В Варшаве неизвестный ранил мачете двух человек, его ищут

Польская полиция разыскивает мужчину, который ранил мачете по меньшей мере двух человек в варшавском районе Беляны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Неизвестный мужчина утром подъехал на велосипеде к 44-летнему мужчине, который выгуливал собаку. Он якобы спросил о виновных в избиении девушки. Затем он вытащил мачете, ранил собеседника в область шеи и уехал.

Удар вызвал незначительное ранение, которое не является опасным для жизни мужчины.

Через несколько десятков минут тот же нападавший подошел к другому прохожему, попросил сигарету, а затем нанес ему удар в левое плечо и также уехал прочь.

Поиски нападавшего продолжаются. В район стянуты значительные силы полиции. Мотивы нападавшего пока не известны.

Напомним, 18 октября в польском городе Познань умер на операционном столе пятилетний мальчик, который получил ранения, когда на него напал вооруженный ножом мужчина.

13 октября 20-летний исламист родом из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции.