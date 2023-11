Посол США в Україні зустрілася з новим спікером Палати представників: переконувала щодо зброї

Посол США в Україні Бріджит Брінк зустрілася з новообраним спікером Палати представників Майком Джонсоном та говорила з ним про підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла у своєму Twitter (X).

Брінк зазначила, що на зустрічі з Джонсоном говорила про "важливість дати Україні можливість зупинити російську агресію у Європі".

An honor to meet @SpeakerJohnson to discuss the importance of enabling Ukraine to stop Russian aggression in Europe. pic.twitter.com/5dD41AUe3F