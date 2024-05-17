У Словаччині кажуть, що Фіцо більше не оперуватимуть
Обраний президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що лікарі більше не планують проводити операцій пораненому прем'єру країни Роберту Фіцо.
Про це Пеллегріні сказав у коментарі порталу Pravda, повідомляє "Європейська правда".
На питання, чи будуть Фіцо знову оперувати обраний президент відповів негативно.
Водночас він підтвердив, що в понеділок відбудеться засідання медичної комісії, де буде вирішуватись питання про транспортування Фіцо "ближче до місця проживання".
"Але до цього ще далеко. Попереду у прем'єр-міністра – критичні години і дні, щоб змиритися з усім тим, що ще може спіткати його після важкої операції, або з тим, що може бути попереду", – додав Пеллегріні.
Нагадаємо, 71-річний Юрай Цинтула 15 травня кілька разів вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. За даними ЗМІ, Цинтулі вже висунули звинувачення.
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