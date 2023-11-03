Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю окремо від України

У четвер американська Палата представників схвалила пакет військової допомоги Ізраїлю на суму майже 14,5 мільярдів доларів, окремо від допомоги для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Законопроєкт перетворив голосування, яке зазвичай було б двопартійним, на голосування, що розділило демократів і республіканців. Байден заявив, що накладе вето на законопроєкт, який був схвалений 226-196 голосами, причому 12 демократів приєдналися до більшості республіканців під час голосування.

Спікер Майк Джонсон, республіканець від штату Луїзіана, заявив, що пакет надасть Ізраїлю допомогу, необхідну для захисту, звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, і викорінення войовничого палестинського угруповання, причому "все це буде зроблено в той час, як ми також працюємо над забезпеченням відповідального витрачання коштів і скороченням розмірів федерального уряду".

Демократи заявили, що такий підхід лише відтермінує надання допомоги Ізраїлю. Лідер сенатської більшості Чак Шумер, республіканець від штату Нью-Йорк, попередив, що "приголомшливо несерйозний" законопроєкт не має жодних шансів у Сенаті.

Перші суттєві законодавчі зусилля в Конгресі на підтримку Ізраїлю у війні далеко не відповідають запиту Байдена про виділення майже 106 мільярдів доларів, які б також підтримали Україну в її боротьбі з Росією, а також зусилля США щодо протидії Китаю і забезпечення безпеки на кордоні з Мексикою.

Це також перше велике випробування Джонсона на посаді спікера Палати представників, оскільки республіканська більшість намагається повернутися до роботи після місяця потрясінь, що минув після відставки Кевіна Маккарті, республіканця з Каліфорнії, з посади спікера. Джонсон заявив, що розглядатиме питання допомоги Україні разом з питаннями безпеки кордонів США, вважаючи за краще відповідати на запити Байдена окремо, оскільки законодавці від Республіканської партії все частіше виступають проти допомоги Києву.

У попередженні Білого дому про накладення вето йдеться, що підхід Джонсона "не відповідає нагальності моменту" і створить небезпечний прецедент, вимагаючи виділення надзвичайних коштів за рахунок скорочень в інших сферах.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена планує в п'ятницю оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму 425 мільйонів доларів, до якого увійдуть ракети й боєприпаси для протидії безпілотникам.

Адміністрація Байдена все ще має близько п’яти мільярдів доларів із затвердженого минулого року Конгресом бюджету на надання військової допомоги із американських запасів. Останній такий пакет Штати оголошували минулого тижня на суму 150 мільйонів євро.