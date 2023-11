Посол США в Украине встретилась с новым спикером Палаты представителей: убеждала насчет оружия

Посол США в Украине Бриджит Бринк встретилась с новоизбранным спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и говорила с ним о поддержке Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в своем Twitter (X).

Бринк отметила, что на встрече с Джонсоном говорила о "важности дать Украине возможность остановить российскую агрессию в Европе".

An honor to meet @SpeakerJohnson to discuss the importance of enabling Ukraine to stop Russian aggression in Europe. pic.twitter.com/5dD41AUe3F