Рада Європи ухвалила першу конвенцію щодо штучного інтелекту

Рада Європи оголосила про ухвалення першої конвенції щодо захисту прав людини і демократії в умовах розвитку технологій штучного інтелекту (ШІ).

Як пише "Європейська правда", про це оголосила пресслужба Рада Європи.

Рада Європи ухвалила першу юридично зобов’язуючу угоду – Рамкову конвенцію про штучний інтелект, права людини, демократію і верховенство права – 17 травня під час щорічного засідання Комітету міністрів РЄ у Страсбурзі, що об’єднує міністрів закордонних справ 46 країн-учасниць.

Конвенція, що відкрита для приєднання також для країн за межами Європи, охоплює усі аспекти застосування і ризиків, пов’язаних із застосуванням ШІ в контексті дотримання прав людини, поваги до демократичних стандартів і верховенства права.

Реклама:

Документ два роки розроблявся спеціальним міжурядовим комітетом, у якому були представлені також 11 країн, що не є учасницями Ради Європи, і представники бізнесу та громадянського суспільства.

Конвенція охоплює використання інструментів штучного інтелекту у державній і недержавній сферах.

Сторонам конвенції пропонують два способи регулювання використання ШІ у приватному секторі: або через пряме зобов’язання дотримуватись положень конвенції, або через вимогу вживати "інші заходи" для її дотримання і керуючись національним законодавством.

Сторони повинні будуть вживати заходи для виявлення, запобігання та зменшення можливих ризиків, пов’язаних з технологіями ШІ, та розглянути обмеження чи заборону у тих випадках, коли використання технологій буде становити ризики для дотримання стандартів прав людини.

Також країни, які приєднаються до конвенції, повинні будуть подбати про законодавчі механізми для захисту осіб, права яких будуть порушені через технології ШІ, та процедурні запобіжники, як попередження осіб про те, що вони взаємодіють зі штучним інтелектом.

Конвенція вимагає передбачити запобіжники від зловживання ШІ для підриву демократичних інституцій і процесів.

Водночас країни не повинні будуть дотримуватися вимог конвенції у діяльності, що пов’язана із захистом нацбезпеки, але мають подбати, що таке використання технології не порушує міжнародне право.

Конвенція не буде застосовуватися у питаннях національної оборони та дослідницькій діяльності, окрім випадків, коли тестування систем ШІ потенційно може створювати ризики для прав людини, демократії та верховенства права.

Країни-учасниці повинні будуть заснувати незалежний механізм для нагляду за дотриманням положень конвенції.

Рамкову конвенцію відкриють для підписання 5 вересня 2024 року у Вільнюсі на конференції міністрів юстиції.

Нагадаємо, на початку травня МЗС України представило нову "речницю" з консульських питань, створену штучним інтелектом.

Читайте також, які ризики несе перший у світі закон про штучний інтелект, ухвалений Європарламентом, і чому він потрібен ЄС.