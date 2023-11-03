РФ высылает болгарского журналиста из-за изгнания своего пропагандиста из Болгарии

Министерство иностранных дел России в пятницу объявило о высылке шеф-корреспондента Болгарского национального радио (БНР) Атанаса Григорова – это ответ на изгнание из Болгарии российского пропагандиста Александра Гацака.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении российского МИД.

Москва, обвинив болгарские власти в "преследовании с привлечением спецслужб" своего "журналиста", сказала Григорову сдать аккредитационное удостоверение и покинуть Россию.

МИД России добавил, что "готов рассмотреть возможность восстановления" аккредитации болгарского журналиста, если правительство Болгарии "примет положительное решение об аккредитации" российского пропагандиста.

Напомним, ранее на этой неделе Агентство нацбезопасности Болгарии заявило, что страна выдворила с запретом въезда в ЕС корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака.

29 сентября Гацака вызвали в миграционное управление МВД и впоследствии в ДАНС, однако он отказался являться и "спрятался в посольстве РФ". После вмешательства МИД Болгарии россиянин все же покинул территорию Болгарии 1 ноября.

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В сентябре Агентство национальной безопасности Болгарии объявило о высылке из страны представителя Русской православной церкви и еще двух священников – граждан Беларуси.

Болгарские спецслужбы заявили, что священники были составляющей гибридной стратегии России "по целенаправленному влиянию на общественно-политические процессы в Республике Болгария в пользу российских геополитических интересов".