Потомки Берлускони прекратили выплаты участницам его секс-вечеринок

Семья Сильвио Берлускони прекратила ежемесячные выплаты в размере 2500 евро, которые покойный экс-премьер Италии гарантировал каждой из 20 женщин, посещавших его секс-вечеринки, известные под названием "бунга-бунга".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В 2010 году в Италии разгорелся скандал из-за показаний о секс-вечеринках тогдашнего премьера Берлускони, который, как утверждалось, платил женщинам, в том числе и несовершеннолетним, за молчание об интимных отношениях с ним.

Огласка бросила тень на политическую карьеру Берлускони и привела к его политическому падению и завершению его четвертого срока премьер-министра в 2011 году. Он также привел к судебному процессу, который завершился в феврале оправданием Берлускони.

Через несколько лет после отставки Берлускони объявил, что ежемесячно будет платить около 20 женщинам, которые, по его словам, понесли репутационные потери из-за скандала "бунга-бунга". Двум из них он также обеспечил жилье.

Теперь потомки экс-премьера Италии, которые унаследовали его имущество, решили прекратить эти выплаты и предупредили двух женщин, что они должны выехать из квартир до конца года.

Напомним, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в миланской больнице Сан-Рафаэле в возрасте 86 лет в понедельник, 12 июня.

Берлускони, который возглавлял три итальянских правительства с 1994 по 2011 год, большинство итальянцев считают самой влиятельной фигурой в стране за последние десятилетия, но до сих пор не имеют общего мнения относительно того, было ли это влияние положительным или отрицательным для страны.

Политик известен дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным и отличился неоднозначными заявлениями об Украине. В частности, в октябре 2022 года он заявлял, что Украина может пойти на переговоры с Россией, если ей перестанут помогать оружием.