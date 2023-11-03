У Варшаві затримали чоловіка, який напав на двох людей із мачете

Варшавська поліція оголосила про затримання зловмисника, якого розшукували за скоєння двох нападів із мачете в п'ятницю.

Про це вона повідомила в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

"Нещодавно співробітники варшавської поліції затримали чоловіка, підозрюваного в сьогоднішніх нападах у Варшавському районі", – йдеться в повідомленні, яке з’явилось після 17:30 за Києвом.

Ważne! Przed chwilą stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o dzisiejsze ataki na terenie Warszawy. pic.twitter.com/Gv750fsvVG November 3, 2023

Як повідомлялось, невідомий під'їхав на велосипеді до 44-річного чоловіка, який вигулював собаку, вранці в п’ятницю.

Він нібито запитав у перехожого про винних у побитті дівчини, потім витягнув мачете, поранив співрозмовника в область шиї та поїхав геть. Поранення не становило загрози життю потерпілого

Через кількадесят хвилин чоловік із мачете підійшов до іншого перехожого, попросив сигарету, а потім завдав удару мачете в ліве плече і також поїхав геть.

Нагадаємо, 18 жовтня у польському місті Познань помер на операційному столі п'ятирічний хлопчик, який отримав поранення, коли на нього напав озброєний ножем чоловік.