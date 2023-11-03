В Варшаве задержали мужчину, который напал на двух людей с мачете
Варшавская полиция объявила о задержании злоумышленника, которого разыскивали за совершение двух нападений с мачете в пятницу.
Об этом она сообщила в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".
"Недавно сотрудники варшавской полиции задержали мужчину, подозреваемого в сегодняшних нападениях в Варшавском районе", – говорится в сообщении, которое появилось после 17:30 по Киеву.
Ważne! Przed chwilą stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o dzisiejsze ataki na terenie Warszawy. pic.twitter.com/Gv750fsvVG— Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 3, 2023
Как сообщалось, неизвестный подъехал на велосипеде к 44-летнему мужчине, который выгуливал собаку, утром в пятницу.
Он якобы спросил у прохожего о виновных в избиении девушки, затем вытащил мачете, ранил собеседника в область шеи и уехал. Ранение не представляло угрозы жизни потерпевшего
Через несколько минут мужчина с мачете подошел к другому прохожему, попросил сигарету, а затем нанес удар мачете в левое плечо и также уехал.
Напомним, 18 октября в польском городе Познань умер на операционном столе пятилетний мальчик, который получил ранения, когда на него напал вооруженный ножом мужчина.