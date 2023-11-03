Пентагон: США запускають дрони над Газою для пошуку заручників

Сполучені Штати задіяли розвідувальні безпілотники для допомоги Ізраїлю в пошуку понад 240 заручників, яких досі утримує терористичне угруповання ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник Міністерства оборони США, бригадний генерал Пет Райдер, повідомляє CNN.

За його словами, Сполучені Штати здійснюють польоти неозброєних БПЛА над Газою, а також надають консультації та допомогу Ізраїлю в його роботі зі звільнення заручників.

"Ці польоти БПЛА розпочалися після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня", – зазначив Райдер.

Американські офіційні особи наполягають на тому, що розвідувальні дані, зібрані безпілотниками та передані Ізраїлю, обмежуються зусиллями зі звільнення заручників і не є так званою "цільовою розвідкою" – інформацією, яка використовується для ударів по лідерах та позиціях ХАМАС.

Втім, деякі з цих посадовців у коментарях CNN визнали, що інформація, зібрана безпілотниками, якими США ділиться з Ізраїлем, також може бути корисною для відстеження діяльності ХАМАС, яка не обмежується утриманням заручників.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом в Тель-Авіві заявив, що його країна підтримує дії Ізраїлю проти ХАМАС, однак цивільне населення в Газі має бути захищене.

Водночас група сенаторів-демократів закликали до короткострокового припинення бойових дій у секторі Гази через високий ризик для цивільних осіб та для доставки гуманітарної допомоги.

Перед цим президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль і бойовики ХАМАС повинні призупинити бойові дії задля звільнення заручників, але не підтримав повне припинення вогню.