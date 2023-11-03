Пентагон: США запускают дроны над Газой для поиска заложников

Соединенные Штаты задействовали разведывательные беспилотники для помощи Израилю в поиске более 240 заложников, которых до сих пор удерживает террористическая угропування ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель Министерства обороны США, бригадный генерал Пэт Райдер, сообщает CNN.

По его словам, Соединенные Штаты осуществляют полеты невооруженных БПЛА над Газой, а также предоставляют консультации и помощь Израилю в его работе по освобождению заложников.

"Эти полеты БПЛА начались после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября", – отметил Райдер.

Американские официальные лица настаивают на том, что разведывательные данные, собранные беспилотниками и переданные Израилю, ограничиваются усилиями по освобождению заложников и не являются так называемой "целевой разведкой" – информацией, которая используется для ударов по лидерам и позициям ХАМАС.

Впрочем, некоторые из этих чиновников в комментариях CNN признали, что информация, собранная беспилотниками, которыми США делится с Израилем, также может быть полезной для отслеживания деятельности ХАМАС, которая не ограничивается удержанием заложников.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Тель-Авиве заявил, что его страна поддерживает действия Израиля против ХАМАС, однако гражданское население в Газе должно быть защищено.

В то же время группа сенаторов-демократов призвали к краткосрочному прекращению боевых действий в секторе Газы из-за высокого риска для гражданских лиц и для доставки гуманитарной помощи.

Перед этим президент США Джо Байден заявил, что Израиль и боевики ХАМАС должны приостановить боевые действия для освобождения заложников, но не поддержал полное прекращение огня.