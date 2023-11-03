Литва витратить 3,1 млрд євро на поповнення військових запасів

Протягом наступного десятиліття Міністерство оборони Литви планує витратити понад 3,1 млрд євро на поповнення військових запасів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє відомство балтійської країни.

У повідомленні йдеться, що основну частину військових запасів, близько 90%, складатимуть боєприпаси, а решту – різноманітні інженерні засоби та вибухові матеріали.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, разом із придбанням нових сучасних систем озброєння система оборони країни набуває необхідні їй боєприпаси, розширює інфраструктуру їх обслуговування та зберігання.

"Ми приділяємо велику увагу і виділяємо значні кошти на накопичення боєприпасів та інших військових запасів", – заявив він.

Зазначають, що за три роки фінансування накопичення боєприпасів у Литві збільшилося втричі: у 2021-2023 роках на це виділено майже 750 мільйонів євро. Щороку в середньому 16% всіх оборонних витрат Вільнюс направляє на зберігання боєприпасів.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що затримки з наданням Києву обіцяних ЄС артилерійських снарядів пов'язані з недостатніми можливостями військово-промислового комплексу.

Перед цим міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни-члени ЄС не гальмувати з постачанням обіцяних Україні боєприпасів.

Коментарі високопосадовців Литви з'явилися після публікації агентства Bloomberg, у якій йшлося, що ЄС відстає від планів надати Україні мільйон боєприпасів.

За даними ЗМІ, ЄС наразі досягнув лише близько 30% від запланованого обсягу поставок. Журналісти припускають, що до березня 2024 року Україні не встигнуть передати обіцяний мільйон боєприпасів.

Тим часом НАТО підштовхує країни-члени Альянсу до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.