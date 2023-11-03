Литва потратит 3,1 млрд евро на пополнение военных запасов

В течение следующего десятилетия Министерство обороны Литвы планирует потратить более 3,1 млрд евро на пополнение военных запасов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ведомство балтийской страны.

В сообщении говорится, что основную часть военных запасов, около 90%, будут составлять боеприпасы, а остальные – различные инженерные средства и взрывчатые материалы.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, вместе с приобретением новых современных систем вооружения система обороны страны приобретает необходимые ей боеприпасы, расширяет инфраструктуру их обслуживания и хранения.

"Мы уделяем большое внимание и выделяем значительные средства на накопление боеприпасов и других военных запасов", – заявил он.

Отмечается, что за три года финансирование накопления боеприпасов в Литве увеличилось втрое: в 2021-2023 годах на это выделено почти 750 миллионов евро. Ежегодно в среднем 16% всех оборонных расходов Вильнюс направляет на хранение боеприпасов.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что задержки с предоставлением Киеву обещанных ЕС артиллерийских снарядов связаны с недостаточными возможностями военно-промышленного комплекса.

Перед этим министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал страны-члены ЕС не тормозить с поставкой обещанных Украине боеприпасов.

Комментарии чиновников Литвы появились после публикации агентства Bloomberg, в которой говорилось, что ЕС отстает от планов предоставить Украине миллион боеприпасов.

По данным СМИ, ЕС пока достиг лишь около 30% от запланированного объема поставок. Журналисты предполагают, что до марта 2024 года Украине не успеют передать обещанный миллион боеприпасов.

Между тем НАТО подталкивает страны-члены Альянса к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.