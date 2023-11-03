Макрон анонсував "гуманітарну конференцію" для обговорення ситуації в Газі

Президент Франції Емманюель Макрон у п’ятницю анонсував проведення 9 листопада гуманітарної конференції для обговорення ситуації з війною Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Під час візиту до Бретані президент Франції пояснив, що гуманітарна конференція щодо ситуації на Близькому Сході відбудеться в межах Паризького мирного форуму.

"Ми закликаємо до цього гуманітарного перемир'я, тому що боротьба з тероризмом не виправдовує жертв серед цивільного населення", – додав французький президент.

Макрон не уточнив, хто братиме участь у конференції. У Паризькому мирному форумі, який почнеться 8 листопада, а основна програма якого запланована на 10-11 листопада, візьмуть участь представники держав, міжнародних організацій, бізнесу та неурядових організацій.

Але його заяви пролунали на тлі інформації про руйнування будівлі Французького інституту в Газі, після чого Париж звернувся до Ізраїлю по пояснення. Також про руйнування повідомляв офіс агенції AFP.

Минулого місяця виконувач обов’язків прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчес закликав до проведення "міжнародного мирного саміту" для пошуку довгострокового вирішення кризи між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Цю позицію підтримали лідери Євросоюзу в заяві за підсумками саміту, що тривав 26-27 жовтня у Брюсселі.

Однак наразі не існує ані приблизних дат і місця проведення такого саміту, ані розуміння, чи погодяться на нього сторони й чи призведе він до конкретних результатів.