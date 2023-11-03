Німеччина додасть 9,3 млн євро гуманітарної допомоги Вірменії

До вже наданої з 2021 року гуманітарної допомоги Вірменії у 22 млн євро Німеччина додасть 9,3 млн євро для розв'язання викликів, що стоять перед Єреваном після приїзду з Нагірного Карабаху вірменських біженців.

Як пише "Європейська правда", про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок на спільній пресконференції зі своїм вірменським колегою Араратом Мірзояном, повідомляє News.am.

За її словами, це був великий виклик Вірменії прийняти так багато людей. Водночас дипломатка закликала Баку і Єреван продовжити мирні переговори.

"Німеччина захищає територіальну цілісність Вірменії та Азербаджану. Це основа для переговорів. Виникає багато складних питань про кордони. Це велике завдання для Вірменії та Азербайджану, знайти рішення, яке стане променем надії для людей, які бажають жити в мирі", – додала Бербок.

Очільниця німецького МЗС додала, що ЄС та Німеччина як чесний посередник діяли між сторонами, а зусилля голови Євроради Шарля Мішеля можуть стати містком для досягнення миру.

На цій же пресконференції Мірзоян підтвердив інтерес Вірменії у поглибленні відносин з Євросоюзом.

Раніше вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що ЄС є ключовим партнером, який підтримує фундаментальні реформи уряду Вірменії в останні роки.

Після блискавичної операції Азербайджану з повернення Нагірного Карабаху під свій контроль у Вірменії покладають на РФ відповідальність не лише за те, що розміщені у Карабаху "миротворці" були абсолютно пасивними, але й за відверте підігравання діям Баку.

МЗС Росії публічно критикувало останні заяви прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна за "розворот від РФ".

Читайте також у статті: Єреван у пошуках нових союзників: чи зможе Вірменія позбутися залежності від РФ.