Германия добавит 9,3 млн евро на гуманитарную помощь Армении

К уже оказанной с 2021 года гуманитарной помощи Армении в 22 млн евро Германия добавит 9,3 млн евро для решения вызовов, которые стоят перед Ереваном из-за прибывших из Нагорного Карабаха армянских беженцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, сообщает News.am.

По словам Бербок, для Армении было большим вызовом принять так много людей. В то же время дипломат призвала Баку и Ереван продолжить мирные переговоры.

"Германия защищает территориальную целостность Армении и Азербаджана. Это основа для переговоров. Возникает много сложных вопросов о границах. Это большая задача для Армении и Азербайджана, найти решение, которое станет лучом надежды для людей, желающих жить в мире", – добавила Бербок.

Глава немецкого МИД добавила, что ЕС и Германия как честный посредник действовали между сторонами, а усилия главы Европейского совета Шарля Мишеля могут стать мостом для достижения мира.

На этой же пресс-конференции Мирзоян подтвердил интерес Армении в углублении отношений с Евросоюзом.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ЕС является ключевым партнером, который поддерживает фундаментальные реформы правительства Армении в последние годы.

После молниеносной операции Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха под свой контроль в Армении возлагают на РФ ответственность не только за то, что размещенные в Карабахе "миротворцы" были абсолютно пассивными, но и за откровенное подыгрывание действиям Баку.

МИД России публично критиковал последние заявления премьера Армении Никола Пашиняна за "разворот от РФ".

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