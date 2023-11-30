Фінляндія заперечує домовленості з Польщею про допомогу на східному кордоні

У Фінляндії заперечують, що домовлялися з Польщею про допомогу її фахівців на східному кордоні через гібридну операцію Москви з використанням нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

В Офісі президента Фінляндії зазначили, що під час візиту Саулі Нііністьо до Польщі обговорювали питання безпеки кордону й обміну інформацією та досвідом між прикордонниками, але "військова співпраця у контексті ситуації на кордоні не обговорювалася".

Прикордонна служба прокоментувала, що поки не потребує додаткової міжнародної підтримки, окрім фахівців європейського агентства Frontex.

Очільник відділу міжнародної співпраці Прикордонної служби Матті Піткянііттю зазначив, що служба не домовлялася про спеціальну двосторонню співпрацю з польською стороною. "Звісно, у нас є обмін інформацією, тому що схоже явище відбувалося на кордоні Польщі з Білоруссю", – додав він.

Коментарі з’явилися після заяви очільника польського Бюро з нацбезпеки про те, що Фінляндія "просила про союзницьку підтримку" і Польща планує відправити в країну своїх військових радників, щоб поділитися досвідом убезпечення кордону.

Нагадаємо, від 30 листопада кордон Фінляндії з РФ закрився до 13 грудня – продовжиться лише рух вантажів залізницею.