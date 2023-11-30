Финляндия отрицает договоренности с Польшей о помощи на восточной границе

В Финляндии отрицают, что договаривались с Польшей о помощи ее специалистов на восточной границе из-за гибридной операции Москвы с использованием нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В Офисе президента Финляндии отметили, что во время визита Саули Ниинистьо в Польшу обсуждали вопросы безопасности границы и обмена информацией и опытом между пограничниками, но "военное сотрудничество в контексте ситуации на границе не обсуждалось".

Пограничная служба прокомментировала, что пока не нуждается в дополнительной международной поддержке, кроме специалистов европейского агентства Frontex.

Глава отдела международного сотрудничества Пограничной службы Матти Питкянииттю отметил, что служба не договаривалась о специальном двустороннем сотрудничестве с польской стороной. "Конечно, у нас есть обмен информацией, потому что похожее явление происходило на границе Польши с Беларусью", – добавил он.

Комментарии появились после заявления главы польского Бюро по нацбезопасности о том, что Финляндия "просила о союзнической поддержке" и Польша планирует отправить в страну своих военных советников, чтобы поделиться опытом обеспечения безопасности границы.

Напомним, 30 ноября граница Финляндии с РФ закрылась до 13 декабря – продолжится только движение грузов по железной дороге.