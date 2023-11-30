В аеропорту Кишинева покращать системи безпеки

В аеропорту Кишинева запланували вдосконалення систем безпеки, зокрема для виявлення вибухових речовин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

29 листопада уряд Молдови затвердив зміни до Національної програми безпеки цивільної авіації з метою привести її у відповідність до європейських вимог.

Це передбачає модернізацію обладнання для виявлення заборонених предметів і вибухівки в багажі та ручній поклажі.

Також передбачають посилення заходів безпеки в аеропорту і на літаках, посилення безпеки щодо транспортування на борту вогнепальної зброї, безпеки повітряних вантажів і пошти, стандартів виявлення металошукачами.

Нагадаємо, 30 червня у аеропорту Кишинева відкрив вогонь громадянин Таджикистану, якому відмовили у в’їзді на територію Молдови. Від завданих поранень загинули співробітник прикордонної поліції та інспектор служби безпеки аеропорту.

Нещодавно іноземець, який прибув до Молдови рейсом із Туреччини, втік з аеропорту, не пройшовши паспортний контроль.