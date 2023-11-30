В аэропорту Кишинева улучшат системы безопасности

В аэропорту Кишинева запланировали совершенствование систем безопасности, в частности для выявления взрывчатых веществ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

29 ноября правительство Молдовы утвердило изменения в Национальную программу безопасности гражданской авиации с целью привести ее в соответствие с европейскими требованиями.

Это предусматривает модернизацию оборудования для выявления запрещенных предметов и взрывчатки в багаже и ручной клади.

Также предусматривается усиление мер безопасности в аэропорту и на самолетах, усиление безопасности транспортировки на борту огнестрельного оружия, безопасности воздушных грузов и почты, стандартов обнаружения металлоискателями.

Напомним, 30 июня в аэропорту Кишинева открыл огонь гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде на территорию Молдовы. От нанесенных ранений погибли сотрудник пограничной полиции и инспектор службы безопасности аэропорта.

Недавно прибывший из Турции иностранец сбежал из кишиневского аэропорта, не пройдя паспортный контроль.