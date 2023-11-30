До Румунії прибули перші три літаки F-16, придбані у Норвегії

Перші три літаки F-16 Fighting Falcon, придбані Румунією у Норвегії, напередодні приземлилися на 86-й авіабазі "Лейтенант Георге Мочорніце" в місті Борча.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.

Придбання нової партії винищувачів та відповідного пакету товарів і послуг підвищить безпеку Румунії, зазначили у відомстві.

Уряди Румунії та Норвегії уклали угоду на закупівлю 32 літаків F-16, з початковою логістичною підтримкою і додатковим пакетом товарів і послуг від США.

Наразі ВПС Румунії мають у своєму парку 17 літаків F-16.

Нагадаємо, 23 листопада стало відомо, що чотири винищувачі Eurofighter зі складу ВПС Німеччини прибули до Румунії для спостереження за повітряним простором в рамках місії НАТО з повітряного патрулювання Півдня.

Наприкінці вересня стало відомо, що через інциденти з падінням російських дронів Румунія переміщує системи протиповітряної оборони ближче до своїх сіл на Дунаї, що межують з Україною.

У жовтні у румунських населених пунктах на кордоні з Україною встановили систему протидії безпілотникам.