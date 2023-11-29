Ще одна партія відмовляється говорити про коаліцію з ультраправими в Нідерландах

Правоцентристська нідерландська партія "Новий суспільний договір" (NSC), яка за результатами дострокових виборів до парламенту країни опинилась на четвертому місці, вирішила поки відмовитись від переговорів про коаліцію з переможцем – ультраправою Партією свободи.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nu.nl, повідомив лідер NSC Пітер Омцигт після переговорів із представником ультраправих формації Рональдом Пластерком.

За словами Омцигта, NSC "на даний момент" не хоче починати переговори з Партією свободи, а також про будь-який уряд меншості або більшості.

У листі до Пластерка, опублікованому у Twitter (X), лідер правоцентристів вказав, що деякі положення передвиборної програми ультраправих порушують Конституцію – навіть попри обіцянку їхнього лідера Герта Вілдерса відкласти ці питання.

Очільник NSC наголосив, що вважає важливим для Нідерландів продовжувати надавати цивільну та військову підтримку Україні, і відкинув спекуляції про можливий вихід країни з Європейського Союзу.

NSC була однією з трьох партій, із якими Вілдерс хотів сформувати коаліцію. Ще одна – Народна партія за свободу і демократію (VVD) – ще раніше виключила таку можливість.

Нагадаємо, Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, перемогла на виборах 22 листопада з величезним відривом від опонентів.

Вілдерс наполегливо агітує за вихід Нідерландів з ЄС. Хоча він відкрито визнає, що ця ідея не популярна серед більшості нідерландських виборців, він все одно може наполягати на проведенні референдуму про Nexit.

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