У Молдові відповіли Лаврову на слова про "наступну жертву гібридної війни проти РФ"

Міністерство закордонних справ Молдови відреагувало на слова голови російського МЗС Сергєя Лаврова, який на міністерській зустрічі ОБСЄ назвав Кишинів "наступною жертвою в розв'язаній Заходом гібридній війні проти Росії".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Під час виступу в столиці Північної Македонії Скоп’є Лавров заявив, що 20 років тому Захід "торпедував" російський план врегулювання придністровського конфлікту, а зараз "убиває" формат "5+2".

"По суті, Молдові заготована доля наступної жертви в розв'язаній Заходом гібридній війні проти Росії", – сказав Лавров.

У молдовському МЗС відповіли, що висловлювання Лаврова – "це частина ворожих дій, які Росія протягом останніх 30 років намагається здійснити проти нашої країни", але західні партнери Кишинева допомагали успішно долати ці загрози.

"З огляду на те, що міністр Лавров усе ж таки прибув на засідання ОБСЄ, ми сподіваємося, що він почує нашу заяву: Молдова незворотно йде європейським шляхом, і сьогодні, як ніколи, ми наполягаємо на негайному й беззастережному виведенні російських військ із нашої території", – підкреслив речник відомства Ігор Захаров.

Лавров у четвер, 30 листопада, з'явився на міністерській зустрічі ОБСЄ в Північній Македонії попри те, що перебуває під санкціями Європейського Союзу, а ЄС та низка європейських держав заборонили проліт для російських літаків.

Коли Лавров почав виступати, українська делегація залишила зал засідань. До неї приєднались кілька інших делегацій, перелік яких поки невідомий.

Виступ голови МЗС Росії, однак, не містив оригінальних тез.