Министерство иностранных дел Молдовы отреагировало на слова главы российского МИД Сергея Лаврова, который на министерской встрече ОБСЕ назвал Кишинев "следующей жертвой в развязанной Западом гибридной войне против России".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Во время выступления в столице Северной Македонии Скопье Лавров заявил, что 20 лет назад Запад "торпедировал" российский план урегулирования приднестровского конфликта, а сейчас "убивает" формат "5+2".

"По сути, Молдове уготована судьба следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России", – сказал Лавров.

В молдавском МИД ответили, что высказывания Лаврова – "это часть враждебных действий, которые Россия в течение последних 30 лет пытается осуществить против нашей страны", но западные партнеры Кишинева помогали успешно преодолевать эти угрозы.

"Учитывая то, что министр Лавров все-таки прибыл на заседание ОБСЕ, мы надеемся, что он услышит наше заявление: Молдова необратимо идет по европейскому пути, и сегодня, как никогда, мы настаиваем на немедленном и безоговорочном выводе российских войск с нашей территории", – подчеркнул спикер ведомства Игорь Захаров.

Лавров в четверг, 30 ноября, появился на министерской встрече ОБСЕ в Северной Македонии, несмотря на то, что находится под санкциями Европейского Союза, а ЕС и ряд европейских государств запретили пролет для российских самолетов.

Когда Лавров начал выступать, украинская делегация покинула зал заседаний. К ней присоединилось несколько других делегаций, перечень которых пока неизвестен.

Выступление главы МИД России, однако, не содержало оригинальных тезисов.