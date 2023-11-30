Словения получила 100 млн евро от ЕС для восстановления от летних паводков

Еврокомиссия одобрила авансовый платеж в размере 100 миллионов евро из Фонда солидарности ЕС на восстановление Словении после разрушительных паводков в августе, которые оценивается в 10 миллиардов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Помощь в частности будет направлена на реконструкцию критически важной инфраструктуры, финансирование спасательных служб, меры по защите культурного наследия и в целом на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Еще 400 миллионов евро Словения получит в следующем году.

По словам госсекретаря министерства по вопросам сплоченности и регионального развития Словении Андреи Катич, средства будут использованы для восстановления инфраструктуры до состояния, в котором та была до паводков, тогда как дополнительное строительство будет финансироваться из других источников.

Напомним, в августе сильные дожди нанесли значительный ущерб Словении, что привело к обвалу по меньшей мере семи главных и региональных мостов и повлияло на дороги и энергетическую инфраструктуру. Тысячам людей пришлось покинуть свои дома, многих эвакуировали вертолетами и лодками, были жертвы.

По данным властей, это худшая ситуация с наводнениями в Словении в новейшей истории, которая затронула две трети территории страны.

51 украинский спасатель и 19 единиц техники помогали Словении бороться с последствиями стихии

ЕС пообещал Словении 400 млн евро для восстановления после разрушительных наводнений.

Сообщалось, что словенские банки и компании через новые налоги помогут профинансировать значительную часть расходов на восстановление страны.