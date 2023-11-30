Суд у Польщі відмовився арештувати мисливця, який випадково застрелив солдата на полігоні

Окружний суд польського міста Щецин у четвер не задовольнив клопотання прокуратури про взяття під варту мисливця Станіслава Х., який раніше цього місяця застрелив 21-річного солдата на полігоні Кшеково.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Суддя Томаш Шай, прес-секретар Окружного суду в Щецині, пояснив, що у справі немає ризику приховування або втечі підозрюваного за кордон, тому суд і відхилив клопотання прокуратури про арешт.

Інцидент стався два тижні тому, коли 21-річний солдат 12-ї механізованої бригади Рафал Гавриш отримав поранення в шию під час навчань на полігоні Кшеково та помер.

Постріл у військового здійснив мисливець Станіслав Х., який полював на дикого кабана й помилково прийняв солдата за тварину. Після пострілу він із товаришем, який його супроводжував, роз'їхалися по домівках.

Чоловіку висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві, створенні небезпеки для життя інших осіб, а також у ненаданні допомоги пораненому і браконьєрстві. За це йому загрожує п'ять років позбавлення волі.

Другий мисливець, який супроводжував його, відповідатиме за ненадання допомоги і браконьєрство, за що йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

За даними RMF FM, після загибелі солдата на Кшеково армія ініцювала перевірки процедур замовлення та проведення полювання на диких кабанів у військових районах. Командування 12-ої механізованої бригади чекає на висновки прокуратури.