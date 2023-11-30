Суд в Польше отказался арестовать охотника, который случайно застрелил солдата на полигоне

Окружной суд польского города Щецин в четверг не удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу охотника Станислава Х., который ранее в этом месяце застрелил 21-летнего солдата на полигоне Кшеково.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Судья Томаш Шай, пресс-секретарь Окружного суда в Щецине, пояснил, что в деле нет риска сокрытия или побега подозреваемого за границу, поэтому суд и отклонил ходатайство прокуратуры об аресте.

Инцидент произошел две недели назад, когда 21-летний солдат 12-й механизированной бригады Рафал Гавриш получил ранение в шею во время учений на полигоне Кшеково и умер.

Выстрел в военного совершил охотник Станислав Х., который охотился на дикого кабана и ошибочно принял солдата за животное. После выстрела он с товарищем, который его сопровождал, разъехались по домам.

Мужчине предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, создании опасности для жизни других лиц, а также в неоказании помощи раненому и браконьерстве. За это ему грозит пять лет лишения свободы.

Второй охотник, который сопровождал его, будет отвечать за неоказание помощи и браконьерство, за что ему грозит до трех лет лишения свободы.

По данным RMF FM, после гибели солдата на Кшеково армия инициировала проверки процедур заказа и проведения охоты на диких кабанов в военных районах. Командование 12-й механизированной бригады ждет выводов прокуратуры.