Експрем’єрка Британії у США: Кінцева мета війни – програш Росії

Колишня прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс, яка перебуває у США, аби переконати республіканців підтримати подальшу допомогу Україні, вважає необхідним програш Росії для завершення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трасс сказала в інтерв’ю "Голосу Америки".

За словами британської політикині, її мета візиту до США – привернути увагу до загрози глобальній демократії з боку тоталітарних режимів Китаю, Росії та Ірану.

"Україна зазнала незаконного вторгнення Володимира Путіна. Вона дуже страждає, але життєво важливо, щоб ми зробили все можливе, щоб підтримати Україну в її перемозі у війни та переконатися, що Росія програє війну", – додала вона.

Експрем’єрка Британії нагадала, що Росія вже здійснювала агресію у 2008 і 2014 роках, після якої її не притягали до відповідальності. Ідею будь-якої угоди з Владіміром Путіним вона назвала "жахливою", оскільки після цього Москва "перегрупується і повернеться з новими силами".

"Кінцева мета – програш Росії. Кінцева мета – повністю витіснити Росію з України. Кінцева мета полягає в тому, щоб притягнути Росію до відповідальності за жахливі воєнні злочини в Україні, і щоб вона ніколи більше не могла чинити такого роду насильство проти своїх сусідів", – наголосила Трасс.

Колишня прем'єр-міністерка Великої Британії прилетіла до Вашингтона цього тижня, щоб заручитися підтримкою скептично налаштованих республіканських законодавців для допомоги Україні.

По обидва боки Атлантики сподіваються, що Трасс може допомогти переконати консервативну частину Конгресу до активної міжнародної ролі, за яку виступають прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент США Джо Байден.