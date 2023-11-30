Экс-премьер Британии в США: Конечная цель войны - проигрыш России

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая находится в США, чтобы убедить республиканцев поддержать дальнейшую помощь Украине, считает необходимым проигрыш России для завершения войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трасс сказала в интервью "Голосу Америки".

По словам британского политика, ее цель визита в США – привлечь внимание к угрозе глобальной демократии со стороны тоталитарных режимов Китая, России и Ирана.

"Украина подверглась незаконному вторжению Владимира Путина. Она очень страдает, но жизненно важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы поддержать Украину в ее победе в войне и убедиться, что Россия проиграет войну", – добавила она.

Экс-премьер Британии напомнила, что Россия уже осуществляла агрессию в 2008 и 2014 годах, после которой ее не привлекали к ответственности. Идею любого соглашения с Владимиром Путиным она назвала "ужасной", поскольку после этого Москва "перегруппируется и вернется с новыми силами".

"Конечная цель – проигрыш России. Конечная цель – полностью вытеснить Россию из Украины. Конечная цель заключается в том, чтобы привлечь Россию к ответственности за ужасные военные преступления в Украине, и чтобы она никогда больше не могла совершать такого рода насилие против своих соседей", – подчеркнула Трасс.

Бывшая премьер-министр Великобритании прилетела в Вашингтон на этой неделе, чтобы заручиться поддержкой скептически настроенных республиканских законодателей для помощи Украине.

По обе стороны Атлантики надеются, что Трасс может помочь убедить консервативную часть Конгресса к активной международной роли, за которую выступают премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден.