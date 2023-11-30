ЗМІ: Експрем'єрка Британії у США намагається переконати республіканців підтримати Україну

Колишня прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс прилетіла до Вашингтона цього тижня, щоб заручитися підтримкою скептично налаштованих республіканських законодавців для допомоги Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що по обидва боки Атлантики сподіваються, що Трасс може допомогти переконати консервативну частину Конгресу до активної міжнародної ролі, за яку виступають прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент США Джо Байден.

Вона перебуває у Вашингтоні в складі делегації організації "Друзі України" (CFU) разом з іншими колишніми лідерами британських Консерваторів Ієном Дунканом Смітом та Майклом Говардом.

В матеріалі йдеться, що група має щільний графік: заплановано близько двох десятків зустрічей з консервативними американськими законодавцями та аналітичними центрами.

За словами неназваного британського посадовця, делегація доносить більш "автентичний" голос республіканцям, адже вони не обтяжені державною політикою, і їм не потрібно говорити приємні речі про адміністрацію Байдена.

У CFU заявили, що в їхньому порядку денному немає зустрічі з експрезидентом Дональдом Трампом. Натомість член британського парламенту від консерваторів Джек Лопресті, який входить до складу делегації, заявив, що група зосередилася на спробі переконати законодавців підтримати голосування в Сенаті наступного тижня.

"Ми націлені на республіканців, які підтримують Трампа, щоб спробувати змусити їх мислити стратегічно. Якщо ви хочете уникнути конфлікту в майбутньому, ви повинні мати сильний стримуючий фактор. Зараз по всьому світу назрівають проблеми. Це трохи схоже на 1930-ті роки", – сказав він.

Лопресті наголосив, що дешевше та швидше вирішити ці проблеми зараз, пославши сигнал, що не можна дозволяти вдиратися в чужі країни в 21-му столітті, адже "Україна – незалежна, вільна, демократична держава".

Раніше у Білому домі заявили, що додаткове фінансування для України та Ізраїлю, з проханням про яке президент Джо Байден звернувся до Конгресу, є "вкрай необхідним".

Перед цим спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що він "впевнений і оптимістичний", що Конгрес США зможе прийняти додаткові кошти на допомогу Ізраїлю та Україні до свят, однак є умова.

Держдеп також оптимістично налаштований щодо перспектив схвалення пакета додаткового фінансування для України та інших оборонних потреб у Конгресі, де він застряг уже майже як два місяці.

У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників, чий новий спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.