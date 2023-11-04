Париж вимагає від Ізраїлю пояснень щодо удару по Французькому інституту в Газі

Міністерство закордонних справ Франції вимагає від Ізраїлю пояснень через обстріл Французького інституту в Газі.

Відповідна заява оприлюднена на сайті французького зовнішньополітичного відомства, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у МЗС, Ізраїль сам поінформував французьку сторону про те, що інститут потрапив під обстріл ізраїльської армії.

"Ми звернулися до ізраїльської влади з проханням невідкладно надати нам відповідними засобами докази, які мотивували це рішення", – йдеться у повідомленні.

У МЗС також додали, що на момент удару ніхто зі співробітників Інституту або французьких громадян не перебував у приміщенні.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Емманюель Макрон у п’ятницю анонсував проведення 9 листопада гуманітарної конференції для обговорення ситуації з війною Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС.

Також стало відомо, що Франція відправить свій другий вертольотоносець до узбережжя сектора Гази, щоб надати медичну допомогу постраждалим.