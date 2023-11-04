Париж требует от Израиля объяснений относительно удара по Французскому институту в Газе

Министерство иностранных дел Франции требует от Израиля объяснений из-за обстрела Французского института в Газе.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте французского внешнеполитического ведомства, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в МИД, Израиль сам проинформировал французскую сторону о том, что институт попал под обстрел израильской армии.

"Мы обратились к израильским властям с просьбой безотлагательно предоставить нам соответствующими средствами доказательства, которые мотивировали это решение", – говорится в сообщении.

В МИД также добавили, что на момент удара никто из сотрудников Института или французских граждан не находился в помещении.

Напомним, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу анонсировал проведение 9 ноября гуманитарной конференции для обсуждения ситуации с войной Израиля против террористической группировки ХАМАС.

Также стало известно, что Франция отправит свой второй вертолетоносец к побережью сектора Газы, чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшим.